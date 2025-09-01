El Rally Terra de Galicia pondrá en el mapa a siete municipios coruñeses

El Rally Terra de Galicia ya es una realidad. La prueba, que se disputará del 4 al 6 de septiembre, reunirá a 50 equipos en un recorrido de 375 kilómetros, 100 de ellos cronometrados, por los municipios de A Coruña, Arteixo, Carballo, Cerceda, A Laracha, Malpica y Ponteceso. El evento, que debuta como prueba puntuable en el Campeonato de España de Rallies de Tierra, convertirá a la provincia en el gran escaparate del motor nacional.

Hoy se presentó el itinerario de la competición. El Rally Terra de Galicia comenzará el viernes 5 en el circuito de Carballo, donde tendrá lugar el tramo de clasificación que decidirá el orden de salida. Esa misma jornada, las escuderías disputarán la primera superespecial en Arteixo antes de trasladarse a la plaza de María Pita para la salida protocolaria y la firma de autógrafos de los pilotos.

El sábado será el plato fuerte. Será un día competo con cuatro tamos, cada una con dos pasadas. La primera sección arrancará en Cerceda, un tramo histórico en el calendario gallego. A continuación, los pilotos se medirán en un nuevo recorrido entre Malpica y Ponteceso, que abrirá el rally a una zona inédita para la afición. Tras el reagrupamiento en el Pazo da Cultura de Carballo, por la tarde se disputará el tramo de A Laracha y Cerceda que concluirá en Carballo, con un recorrido que terminará en el circuito municipal antes de la entrega de trofeos en la Plaza de María Pita.

La seguridad será uno de los ejes principales. Todos los vehículos estarán controlados por GPS y la velocidad en los reconocimientos se limitará estrictamente. La Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local y más de 400 personas entre comisarios, voluntarios y equipos sanitarios velarán por el correcto desarrollo de la prueba. “El automovilismo es un espectáculo, pero sin seguridad no hay espectáculo”, recordó Juan Estévez, representante de la Federación Española de Automovilismo, en la inauguración del acto. También llamó a la responsabilidad de los espectadores, en cuanta limpieza y civismo para poder disfrutar de este nuevo rally.

Para todos los que no se puedan desplazar hasta los tramos de la competición, la Televisión de Galicia retransmitirá en directo parte del rally, incluyendo la segunda pasada por los tramos principales, y Radio Cerceda ofrecerá una retransmisión de todo el recorrido en la frecuencia 107.2 FM.