Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hockey sobre patines | Campeonato de Europa

1-3 | España remonta contra una Italia muy combativa

Este miércoles cierra la fase de grupos contra Portugal

César Carballeira, ante dos jugadores de Italia.

César Carballeira, ante dos jugadores de Italia. / WSE

RAC

A Coruña

La selección española, con los liceístas César Carballeira y Blai Roca en el cinco inicial, venció con sufrimiento a Italia (1-3) en la segunda jornada del Campeonato de Europa que se disputa en Paredes. Los transalpinos se adelantaron en la primera parte por medio de Francesco Compagno y lograron llegar al descanso con ventaja. El conjunto de Pere Varias se esmeró para remontar en el segundo acto con los tantos de Sergi Aragonés, Martí Casas y Nil Roca. Este miércoles (22.45 horas) cierra la fase de grupos contra Portugal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents