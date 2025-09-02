1-3 | España remonta contra una Italia muy combativa

La selección española, con los liceístas César Carballeira y Blai Roca en el cinco inicial, venció con sufrimiento a Italia (1-3) en la segunda jornada del Campeonato de Europa que se disputa en Paredes. Los transalpinos se adelantaron en la primera parte por medio de Francesco Compagno y lograron llegar al descanso con ventaja. El conjunto de Pere Varias se esmeró para remontar en el segundo acto con los tantos de Sergi Aragonés, Martí Casas y Nil Roca. Este miércoles (22.45 horas) cierra la fase de grupos contra Portugal.