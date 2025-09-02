Hockey sobre patines | Campeonato de Europa
1-3 | España remonta contra una Italia muy combativa
Este miércoles cierra la fase de grupos contra Portugal
A Coruña
La selección española, con los liceístas César Carballeira y Blai Roca en el cinco inicial, venció con sufrimiento a Italia (1-3) en la segunda jornada del Campeonato de Europa que se disputa en Paredes. Los transalpinos se adelantaron en la primera parte por medio de Francesco Compagno y lograron llegar al descanso con ventaja. El conjunto de Pere Varias se esmeró para remontar en el segundo acto con los tantos de Sergi Aragonés, Martí Casas y Nil Roca. Este miércoles (22.45 horas) cierra la fase de grupos contra Portugal.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fichar a Jordi Bargalló, sueño de una noche de verano para Compañía de María
- La última gran revolución sobre patines: nuevas normas para renovar el hockey mundial
- El Leyma afronta otro año más con un Coliseum de ACB
- Ya a la venta los abonos para ver la Copa Galicia en el Coliseum
- Uxía Martínez, la némesis coruñesa de Jessica Bouzas
- Carlos Arévalo: «Subir a los cuatro mejores del K1 a un K4 nadie lo hace y ya se demostró que no funciona»
- La nueva era del Liceo se pone en marcha en Riazor
- La travesía de San Amaro renace y aprende de la suspensión por carabelas