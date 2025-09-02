HOCKEY PATINES
España empieza el Europeo con un triunfo ante Francia
La selección española, con César Carballeira como titular, arrancó el Europeo de Paredes de hockey sobre patines con un triunfo ante la Francia de los hermanos Di Benedetto (2-1). Es siempre el equipo galo un rival incómodo y no lo fue menos esta vez. El equipo de Varias se adelantó con tantos de Martí Casas y Nil Roca. Herman ya recortó en la primera parte y en la segunda no se movió el marcador añadiendo incertidumbre al desenlace del choque. Hoy a las 20.00 horas le espera Italia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fichar a Jordi Bargalló, sueño de una noche de verano para Compañía de María
- La última gran revolución sobre patines: nuevas normas para renovar el hockey mundial
- El Leyma afronta otro año más con un Coliseum de ACB
- Ya a la venta los abonos para ver la Copa Galicia en el Coliseum
- Uxía Martínez, la némesis coruñesa de Jessica Bouzas
- Carlos Arévalo: «Subir a los cuatro mejores del K1 a un K4 nadie lo hace y ya se demostró que no funciona»
- La nueva era del Liceo se pone en marcha en Riazor
- La travesía de San Amaro renace y aprende de la suspensión por carabelas