España empieza el Europeo con un triunfo ante Francia

La selección española, con César Carballeira como titular, arrancó el Europeo de Paredes de hockey sobre patines con un triunfo ante la Francia de los hermanos Di Benedetto (2-1). Es siempre el equipo galo un rival incómodo y no lo fue menos esta vez. El equipo de Varias se adelantó con tantos de Martí Casas y Nil Roca. Herman ya recortó en la primera parte y en la segunda no se movió el marcador añadiendo incertidumbre al desenlace del choque. Hoy a las 20.00 horas le espera Italia.