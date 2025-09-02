Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

HOCKEY PATINES

España empieza el Europeo con un triunfo ante Francia

España empieza el Europeo con un triunfo ante Francia | DAVID VALIENTE/FEDPATINAJE

España empieza el Europeo con un triunfo ante Francia | DAVID VALIENTE/FEDPATINAJE

La selección española, con César Carballeira como titular, arrancó el Europeo de Paredes de hockey sobre patines con un triunfo ante la Francia de los hermanos Di Benedetto (2-1). Es siempre el equipo galo un rival incómodo y no lo fue menos esta vez. El equipo de Varias se adelantó con tantos de Martí Casas y Nil Roca. Herman ya recortó en la primera parte y en la segunda no se movió el marcador añadiendo incertidumbre al desenlace del choque. Hoy a las 20.00 horas le espera Italia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents