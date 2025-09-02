El Liceo afronta una Champions a la portuguesa

El Liceo afrontará en esta edición de la WSE Champions League muchos más viajes por carretera que en avión. El conjunto verdiblanco quedó encuadrado este martes en el grupo B de la máxima competición continental junto a cuatro clubes portugueses: Barcelos, Benfica, Sporting y Oliveirense. El Bassano italiano completa un cuadro de máxima exigencia para los de Juan Copa, que deberán clasificarse entre los cuatro primeros para acceder a los cuartos de final.

A diferencia de la temporada pasada, el Liceo no tendrá que esperar varias semanas para conocer a todos sus rivales de la fase de grupos. La edición de este año de la Champions no tendrá fase previa y los doce equipos clasificados volverán a repartirse en dos grupos de seis, al igual que en la última edición.

La dificultad estaba garantizada, pero el Liceo sabe que tendrá que ofrecer su mejor versión para superar a una buena muestra de los mejores clubes del país vecino. Se volverá a ver las caras con el Barcelos, el vigente campeón de la Champions y verdugo de los colegiales en cuartos de final en la última edición. También se reencontrará con el Benfica y el Oliveirense, a quienes ya se midió en fase de grupos el año pasado.

La visita al Sporting de Portugal será el segundo viaje a Lisboa en la competición europea. Será, también, un duelo especial para Toni Pérez. El coruñés, de regreso en las filas colegiales, volverá a la que fue su casa durante las últimas temporadas en el hockey luso. El Bassano italiano completa la lista de rivales para un Liceo que aspira a volver a estar entre los cuatro primeros del grupo para repetir presencia en los cuartos de final, como ya hizo el año pasado.

En el otro lado de la competición quedaron encuadrados los otros tres representantes españoles. El Barça, el Reus y el Igualada competirán con el Porto, el Trissino italiano y el Saint-Omer francés por hacerse con las plazas que dan acceso a la fase de eliminatorias.

Con los rivales de Champions ya definidos, a falta de concretar las fechas y el orden de los encuentros, los pupilos de Juan Copa continúan su puesta a punto para la temporada. Después de sus primeros amistosos en tierras portuguesas, este fin de semana se medirá al propio Barcelos y al Carvalho en un torneo benéfico en Vigo.