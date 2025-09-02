El OAR disputa un amistoso frente al Novás en Pontevedra

El OAR Attica 21 afronta este miércoles (20.00 horas) un nuevo test de pretemporada con un amistoso frente al Valinox Novás en Pontevedra. El encuentro se celebra este miércoles 3 en Pontevedra a las 20:00 horas. El equipo de Nando González aborda la cita en plena fase de rodaje, tras caer ante el Cisne en la Supercopa Galicia la semana pasada y empatar ante el Gaia portugués. En esta ocasión se mide a un Novás que descendió a Primera Nacional la pasada campaña. El conjunto coruñés apura los últimos amistosos antes de iniciar la temporada en División de Honor Plata. Arrancará el domingo 14 de septiembre con el derbi ante el Cisne.