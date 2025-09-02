Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano | División de Honor Plata

El OAR disputa un amistoso frente al Novás en Pontevedra

Es su tercer amistoso tras perder ante el Cisne y empatar con el Gaia

Gabriel Navarro.

Gabriel Navarro. / Germán Barreiros/Roller Agencia

Inés Vicente Garrido

A Coruña

El OAR Attica 21 afronta este miércoles (20.00 horas) un nuevo test de pretemporada con un amistoso frente al Valinox Novás en Pontevedra. El encuentro se celebra este miércoles 3 en Pontevedra a las 20:00 horas. El equipo de Nando González aborda la cita en plena fase de rodaje, tras caer ante el Cisne en la Supercopa Galicia la semana pasada y empatar ante el Gaia portugués. En esta ocasión se mide a un Novás que descendió a Primera Nacional la pasada campaña. El conjunto coruñés apura los últimos amistosos antes de iniciar la temporada en División de Honor Plata. Arrancará el domingo 14 de septiembre con el derbi ante el Cisne.

