Voleibol | Superliga Femenina 2
El Zalaeta abrirá la liga en Gijón y debutará en casa el 11 de octubre
I.V.G
A Coruña
El Zalaeta afronta una nueva temporada en la Superliga 2 con el calendario de la primera vuelta ya definido. El conjunto coruñés arranca la competición el 4 de octubre a las 17.00 horas en la pista del Covadonga. El estreno en el Barrio de las Flores tendrá lugar el 11 de octubre ante el Arroyo. Las de Jorge Barrero empezaron a entrenar esta semana para preparar el inicio de la liga.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fichar a Jordi Bargalló, sueño de una noche de verano para Compañía de María
- La última gran revolución sobre patines: nuevas normas para renovar el hockey mundial
- El Leyma afronta otro año más con un Coliseum de ACB
- Ya a la venta los abonos para ver la Copa Galicia en el Coliseum
- Uxía Martínez, la némesis coruñesa de Jessica Bouzas
- Carlos Arévalo: «Subir a los cuatro mejores del K1 a un K4 nadie lo hace y ya se demostró que no funciona»
- La nueva era del Liceo se pone en marcha en Riazor
- La travesía de San Amaro renace y aprende de la suspensión por carabelas