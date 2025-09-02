El Zalaeta abrirá la liga en Gijón y debutará en casa el 11 de octubre

El Zalaeta afronta una nueva temporada en la Superliga 2 con el calendario de la primera vuelta ya definido. El conjunto coruñés arranca la competición el 4 de octubre a las 17.00 horas en la pista del Covadonga. El estreno en el Barrio de las Flores tendrá lugar el 11 de octubre ante el Arroyo. Las de Jorge Barrero empezaron a entrenar esta semana para preparar el inicio de la liga.