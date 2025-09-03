27-25 | El OAR pierde ante el Novás y sigue sin ganar en pretemporada

El Attica 21 Hotels OAR tampoco pudo conseguir la victoria en su tercer amistoso de la pretemporada. Después de caer ante el Cisne en la Supercopa Galicia y empatar ante el Gaia portugués, ayer perdió (27-25) contra el Valinox Atlético Novás en Pontevedra. El conjunto de Nando González fue a remolque durante toda la primera parte ante un recién descendido de División de Honor Plata a Primera Nacional. Pepe Mora empató antes del descanso (13-13). El OAR mejoró en el segundo tiempo, pero el Novás reaccionó en el tramo final para llevarse el triunfo. Los coruñeses jugarán otro partido el sábado (20.00 horas) en Tarrío contra el Culleredo.