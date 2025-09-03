Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano | División de Honor Plata

27-25 | El OAR pierde ante el Novás y sigue sin ganar en pretemporada

El equipo coruñés jugará otro amistoso el sábado contra el Culleredo

Un partido del OAR.

Un partido del OAR. / Germán Barreiros/Roller Agencia

RAC

A Coruña

El Attica 21 Hotels OAR tampoco pudo conseguir la victoria en su tercer amistoso de la pretemporada. Después de caer ante el Cisne en la Supercopa Galicia y empatar ante el Gaia portugués, ayer perdió (27-25) contra el Valinox Atlético Novás en Pontevedra. El conjunto de Nando González fue a remolque durante toda la primera parte ante un recién descendido de División de Honor Plata a Primera Nacional. Pepe Mora empató antes del descanso (13-13). El OAR mejoró en el segundo tiempo, pero el Novás reaccionó en el tramo final para llevarse el triunfo. Los coruñeses jugarán otro partido el sábado (20.00 horas) en Tarrío contra el Culleredo.

