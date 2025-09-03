Polideportivo | Premios do Deporte Galego
David Mella, Damián Ramos y el Básquet Coruña, entre los mejores de 2024
Teresa Abelleira y Adrián Ben recogerán el galardón a los mejores de 2023 | 48 atletas y entidades premiados en los dos últimos años
El jugador del Deportivo David Mella, el ciclista Damián Ramos, medallista en los Juegos Paralímpicos de París y el Leyma Básquet Coruña han sido distinguidos como mejores deportistas y equipos gallegos de 2024. La Secretaria Xeral para o Deporte dio a conocer ayer el nombre de los galardonados con los Premios do Deporte Galego del pasado año, que reconocen atletas y entidades en 19 disciplinas. El premio reconoce a la gimnasta Melania Rodríguez como la mejor deportista femenina. En la masculina, comparten galardón el portero de balonmano Rodrigo Corrales y Jorge Prado, campeón del mundo de motocross.
Los galardones se entregarán el miércoles 10 de septiembre en una gala en el Centro de Tecnificación de Pontevedra en la que se distinguirá de igual forma a los premiados del año 2023, que también se dieron a conocer ayer. Los mejores de este año fueron la exfutbolista del Dépor Abanca Tere Abelleira y el atleta Adrián Ben. Entre los premiados está la jueza de marcha Dolores Rojas, la taekwondista Helena García, el Karate 1 Youth League de A Coruña y los ayuntamientos de Abegondo y Arteixo.
