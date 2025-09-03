Halterofilia
Digna Silo se marcha al CAR de Madrid
A Coruña
La halterófila coruña Digna Silo continuará su formación en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid. La deportista del Club Halterofilia Coruña da un paso adelante en su carrera tras brillar este año en el Mundial sub 17 de Perú, donde terminó en la sexta posición.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fichar a Jordi Bargalló, sueño de una noche de verano para Compañía de María
- El Leyma afronta otro año más con un Coliseum de ACB
- Ya a la venta los abonos para ver la Copa Galicia en el Coliseum
- Uxía Martínez, la némesis coruñesa de Jessica Bouzas
- Carlos Arévalo: «Subir a los cuatro mejores del K1 a un K4 nadie lo hace y ya se demostró que no funciona»
- La nueva era del Liceo se pone en marcha en Riazor
- La travesía de San Amaro renace y aprende de la suspensión por carabelas
- El Leyma Coruña supera los 5.000 abonados