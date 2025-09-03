Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Digna Silo se marcha al CAR de Madrid

Digna Silo, en un entrenamiento antes del Europeo. / Casteleiro/Roller Agencia

La halterófila coruña Digna Silo continuará su formación en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid. La deportista del Club Halterofilia Coruña da un paso adelante en su carrera tras brillar este año en el Mundial sub 17 de Perú, donde terminó en la sexta posición.

