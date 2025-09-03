Boxeo
Enmanuel Reyes debuta en el Mundial
Su rival será el croata Reboli o el georgiano Tchigladze
A Coruña
Enmanuel Reyes ya está en Liverpool para participar en los Boxing World Championships, que arrancan hoy. El boxeador hispanocubano afincado en A Coruña comenzará a competir en la segunda ronda de la categoría de -90 kilos. Su rival será el croata Reboli o el georgiano Tchigladze. Reyes es el gran abanderado de España en esta cita tras la baja de Ayoub Ghadfa.
