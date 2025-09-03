El Leyma confirma el despido de Joaquín Aneri

El Leyma Coruña confirmó este miércoles en un comunicado el despido de su director general Joaquín Aneri, apenas un año después de entrar en el club. Aneri formó parte de la ampliación de la junta directiva el pasado verano, todavía con Roberto Cibeira al mando. Fue parte de los movimientos en cúpula con los que el club engrosó su estructura tras el ascenso a la Liga ACB.

El directivo continuó como director general del proyecto en la transición de la anterior gerencia a la nueva, con Pablo de Amallo como nuevo presidente desde el mes de diciembre. Ahora, la entidad naranja "prescinde de sus servicios" y "agradece su dedicación durante el tiempo que ha formado parte del club".