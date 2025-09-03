Hockey sobre patines
Vuelve el torneo Stop Leucemia del Compañía
A Coruña
El Compañía de María organiza el próximo sábado 13 de septiembre el segundo torneo Stop Leucemia en el pabellón de Elviña II. Los equipos de OK Plata y OK Bronce del club de Riazor se medirán al Ordes y el Espinho portugués, respectivamente, en semifinales. La final será a las 18.15 horas.
