Hockey sobre patines

Vuelve el torneo Stop Leucemia del Compañía

Lance de un partido de OK Plata entre Compañía de María y Mataró el curso pasado.

Lance de un partido de OK Plata entre Compañía de María y Mataró el curso pasado. / German Barreiros/Roller Agencia

RAC

A Coruña

El Compañía de María organiza el próximo sábado 13 de septiembre el segundo torneo Stop Leucemia en el pabellón de Elviña II. Los equipos de OK Plata y OK Bronce del club de Riazor se medirán al Ordes y el Espinho portugués, respectivamente, en semifinales. La final será a las 18.15 horas.

