Hockey sobre patines | Campeonato de Europa
12-1 | España destroza a Austria y pasa a semifinales del Europeo
César Carballeira anota su primer gol en el torneo de Paredes
A Coruña
Era un trámite velado, pero la selección española cumplió al golear (12-1) a Austria en los cuartos de final del Europeo de Paredes. El combinado nacional hizo los deberes el miércoles al vencer a Portugal (3-1) y asegurarse la primera plaza del grupo, que le garantizó el duelo más asequible en cuartos. Los de Pere Varias no tuvieron rival. Se marcharon 4-0 al descanso y triplicaron el castigo en la segunda parte. Todos los jugadores de pista marcaron al menos un gol, incluido el coruñés César Carballeira, que firmó su primera diana del torneo y dio una asistencia. Hoy (22.45 horas) disputan las semifinales.
