Berta Ribas quiere «mirar al futuro» en su nueva etapa en el HC Coruña

El HC Coruña confía en Berta Ribas para el gol. La atacante catalana, con experiencia en competiciones nacionales y europeas, llega a A Coruña con intención de dejar el pasado atrás y afrontar un nuevo proyecto en el que tendrá un papel protagonista. «Es un equipo joven, con objetivos muy claros y que trasmite mucha confianza. El estadio, la ciudad, la gente... todo me convenció desde el primer momento», explica la jugadora.

Ribas cuenta con un recorrido amplio. Tras su paso por el Noisy Le Grand francés, con el que llegó a disputar la Champions, regresó al Vilanova, donde en dos temporadas en la Liga Nacional catalana firmó 25 goles. Ahora aterriza en el conjunto herculino para reforzar un vestuario completamente renovado y con un estado físico listo para la competición.

El vestuario del HC Coruña este año respira frescura. Después de que todas las jugadoras de la temporada pasada decidieran abandonar el club, excepto Anna Bulló, son todo caras nuevas. La adaptación, admite la jugadora, no es inmediata: «Al principio siempre hay cierta vergüenza con tantas incorporaciones, pero la verdad es que todo va muy bien». Para Berta Ribas no todos son desconocidos. Cuando la jugadora militaba en el Noisy, pudo disputar un partido frente a Stanis García, actual técnico del HC Coruña. «Me enfrenté a él en la Copa de Europa. Sé cómo trabaja y nos va a dar mucha caña. Nos exigirá mucho, pero eso es lo que necesitamos para crecer», asegura la jugadora.

La apuesta del club por Ribas se enmarca en un proyecto de futuro. «Creo que es un proyecto a largo plazo. Al principio , obviamente, hay que adaptarse al entrenador, a la pista y a las compañeras, pero si lo consolidamos bien, saldrá adelante y será un muy buen proyecto», valora. En ese crecimiento, Ribas quiere aportar con esfuerzo y goles: «Espero marcar, pero sobre todo aportar mi granito de arena y trabajar duro por el equipo». El HC Coruña y Berta Ribas quieren miran juntos hacia delante: olfato goleador, juventud y ambición para construir un proyecto sólido.