Hockey sobre patines | Campeonato de Europa
César Carballeira y Blai Roca pasan como líderes de grupo con España en el Europeo
Martí Casas y Nil Roca encarrilaron el triunfo contra Portugal | Se miden esta tarde a Austria en cuartos de final
La selección española masculina de hockey sobre patines, en la que están los liceístas César Carballeira y Blai Roca, confirmó la primera plaza de su grupo en el Campeonato de Europa que se celebra en Paredes al doblegar (3-1) a Portugal. Firmó, así, un pleno de triunfos en la primera fase, tras doblegar también a Francia e Italia. Este jueves (20.00 horas) se enfrenta a Austria en cuartos de final.
El equipo nacional que dirige Pere Varias arrancó con buen pie gracias a dos tantos de Martí Casas, que en apenas seis minutos puso el 2-0 en el marcador. Gonçalo Alves recortó distancias y llevó el duelo 2-1 al descanso. En el segundo acto, Nil Roca sentenció el encuentro a diez minutos de la conclusión. Alves erró una falta directa a tres minutos de la conclusión y acabó con las esperanzas del combinado luso.
España buscará el pase a semifinales contra Austria, que quedó última en el grupo B tras empatar ante Suiza y Alemania y caer goleada a manos de Andorra. Si avanza, se medirá en semifinales al ganador del emparejamiento entre Portugal y la selección del Principado. Por el otro lado del cuadro, Francia se enfrenta a Alemania e Italia, a Suiza.
