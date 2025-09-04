Baloncesto | Primera FEB
El Leyma Coruña muestra su nueva camiseta
El equipo estrenará su nueva piel este fin de semana en la Copa Galicia
El Leyma Coruña reveló la camiseta con la que jugará esta temporada en Primera FEB. El club difundió un vídeo a través de sus redes sociales retando a viandantes en la Plaza de Lugo a encestar en una canasta. El único que consiguió anotar fue Jacobo Díaz, ataviado en un traje bajo el que se escondía la nueva equipación del conjunto coruñés.
La camiseta pierde las rayas blancas que han protagonizado los diseños de los últimos años. Gana peso el naranja y el azul en los costados y en los hombros. El club luce también un escudo especial por su 30º aniversario, además del nuevo logro de la Primera FEB.
Los pupilos de Carles Marco estrenarán la equipación en la Copa Galicia. Se miden este viernes (21.00 horas) al Obradoiro en el Coliseum. Si ganan, jugarían la final este domingo (20.00 horas) ante el Breogán o el COB. La semana pasada en Vilagarcía, en el amistoso que perdieron contra el conjunto santiagués, utilizaron una camiseta alternativa de entrenamiento, en la que incluyeron los dorsales de los jugadores.
