El Leyma presenta a su nueva plantilla: "El objetivo es volver a la élite"

El Leyma Coruña presentó en sociedad a la mayor parte de los jugadores que formarán parte del nuevo proyecto a las órdenes de Carles Marco. En un acto en la sede de Aluman, el club dio a conocer a diez de las nuevas figuras del club, con la única ausencia de Caio Pacheco, que llega este viernes a la ciudad tras ganar el AmeriCup con Brasil. “Esperemos que el equipo que hoy presentamos nos ayude a conseguir el objetivo, que es volver a la élite”, destacó el presidente, Pablo de Amallo.

Las diez caras nuevas del Leyma, según el director deportivo Charlie Uzal, son “buenas personas además de buenos jugadores”. “Hemos buscado un grupo muy compacto”, resaltó. El encargado de confeccionar la plantilla, junto con el cuerpo técnico de Carles Marco, destacó el trabajo de investigación para incorporar a los perfiles, muchos de ellos, con pasado juntos en otros proyectos, como Tizona y San Pablo Burgos. “Que se conociesen no es algo que buscásemos, sino que ha coincidido”, comentó Uzal, quien pretendió a jugadores “que encajasen con la idea de juego” que quiere el club y el entrenador.

Aunque los diez jugadores son nuevos en el proyecto de este año, algunos se conocen entre ellos y hablaron antes de fichar por el Leyma. “Hizo más fácil mi decisión. Hace dos años viví un gran curso con ellos y esa mentalidad de grupo fue clave”, reconoció Jacobo Díaz, que llega del Granada y tiene experiencia en el Tizona.

De Burgos también llega Abdou Thiam, el único con pasado en el conjunto naranja. “Jacobo me escribió el primer día para decirme que íbamos juntos y yo estaba muy contento”, reconoció el pívot senegalés, que vive su segunda etapa en la ciudad. También habló con Caio Pacheco, Dídac Cuevas y Joe Cremo, sus excompañeros en el conjunto burgalés.

Otros jugadores recalan en A Coruña tras acumular experiencia en la ACB y con el objetivo de retornar, de naranja, a la máxima categoría. "El proyecto me convenció desde el primer día", destacó Yoanki Mencía, el primero de los fichajes de este verano. El alapívot cubano ya pisó el Coliseum con la camiseta del Zaragoza, pero ahora quiere vivir la experiencia de tener a la familia naranja de su lado.

Guillem Jou, después de toda una vida en Manresa, destacó la confianza que percibió desde el primer día en A Coruña. "La ambición de crecer y el compañerismo hacen que quiera ayudar al equipo en lo que pueda. Somos un equipo nuevo y debemos construir desde el inicio", señaló el alero catalán. Ilimane Diop también se suma al proyecto de Primera FEB tras varios años en ACB con La Laguna Tenerife. "Cuando un club como Coruña te llama, es difícil decir que no", destacó el pívot. Otros, como Paul Jorgensen, apuntan el "hambre" que debe tener el equipo en su conjunto para afrontar la temporada.

El proyecto naranja será también una catapulta para nuevos jugadores. Es el caso del montenegrino Danilo Brnovic, que regresa al baloncesto español (se formó en la cantera del Tenerife) tras un paso por los Balcanes. "Estaba buscando volver a España y, hacerlo en un club histórico, es una oportunidad", apuntó, con ganas de poner su trabajo al servicio del equipo. Macachi Braz, recién llegado tras ganar el Afrobasket, se define como un jugador "intenso". Todas las figuras se ponen al servicio de un Carles Marco que propondrá "un baloncesto bonito para el espectador", según lo definió Charlie Uzal.

Primer partido en el Coliseum

El Leyma afronta este viernes (21.00 horas) el primer partido en el Coliseum, aunque no lo hace oficialmente como local al medirse al Obradoiro en la Copa Galicia. La ocasión será la primera vez de muchos de los nuevos refuerzos en su nueva casa, en la que ya han entrenado desde el inicio de la pretemporada. Dídac Cuevas le resta presión a estos primeros partidos: "Es importante conocer a la afición, pero esto es muy largo, nos estaríamos pegando tiros contra nosotros mismos. Tenemos que prepararnos para los momentos difíciles. Si se pierde, no se acaba el mundo, quedan 34 jornadas".

Aunque el rodaje es imprescindible en esta pretemporada, en la que todas las piezas deben encontrar su sitio en el proyecto, Charlie Uzal confía en la competitividad del equipo. "Ganar no va reñido con seguir creciendo", apuntó sobre la Copa Galicia.