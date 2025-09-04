La temporada «más dura» del Zalaeta arranca sin «el potencial de otros años»

El Zalaeta inicia la temporada con una plantilla «más corta que nunca». El histórico club coruñés de voleibol, que dirige Jorge Barrero, empieza el curso 2025-26 con un bloque reducido, pocas incorporaciones, una reconocida pérdida de potencial y el reto de competir en el siempre exigente Grupo A de la Superliga 2. El entrenador lo admite sin rodeos: «Va a ser, comparado con las últimas temporadas, la más dura por las bajas que hemos tenido y la plantilla mucho más reducida que en estos últimos años».

La planificación empezó con la certeza de que «no había mercado». El presupuesto limitó los movimientos y obligó a mirar a la cantera. Desde el final de la temporada pasada el club ya sabía que perdería a varias piezas importantes. «Quizá la única baja que surgió durante el verano fue la de Inés Ignacio, pero ese puesto lo teníamos más cubierto y fue la que menos daño nos hizo», explica. A cambio, la plantilla incorporó a Carla Herrero, procedente del Emevé, y recuperó a Susana Suárez, que regresa tras varios años fuera por motivos laborales. El resto del grupo lo forman jugadoras conocidas por la afición del barrio de las Flores y varias canteranas que tendrán minutos en la rotación. «Hay chicas que tienen que empezar a aportar. En el seis base estarán las más veteranas, pero las jóvenes tendrán opción de jugar en función de cómo evolucionen», explica Barrero.

La marcha de Inés Losada abre un vacío evidente. «Era nuestra atacante principal. Esos puntos ahora lo tienen que buscar entre todas», reconoce Barrero. La solución pasa por una respuesta de todas: «Las más veteranas son conscientes de que el equipo no tiene el potencial de otros años, pero con trabajo colectivo, debemos ser más fuertes en recepción y defensa para repartir mejor el ataque».

El grupo arrancó el trabajo conjunto este martes 2 de septiembre, con una preparación más breve de lo habitual. «Es una pretemporada una semana o dos más corta de lo que me gustaría», lamenta el técnico. Aún así, cuenta con siete semanas de rodaje. El calendario incluye la Copa Galicia y un torneo en A Coruña con rivales de Superliga 2 y Primera Nacional, además de un encuentro ante el Oleiros, club «estrechamente ligado al Zalaeta». Todo con la vista puesta en el inicio de liga el cuatro de octubre frente al Covadonga en Gijón.

La Superliga 2, dividida en tres grupos, mantiene al Zalaeta en el «más duro». Sin embargo, el club coruñés ha estado siempre en los puestos cercanos al play off en temporadas recientes. Este año la realidad es otra. «La expectativa es que va a ser muy complicado que estemos en la parte alta. Estaremos en ese grupo de equipos que pelearán por mantenerse en una zona intermedia», pronostica Barrero. El Barrio de las Flores será un factor clave en un curso de resistencia. «Este año, con un equipo menos fuerte, necesitamos todavía más apoyo», confirma Jorge Barrero.