BALONMANO
Amistoso entre Culleredo y OAR Coruña en Tarrío
A Coruña
El Balonmán Culleredo y el OAR Attica 21 Coruña, dos equipos que la pasada temporada militaban en Primera Nacional de Balonmano, se medirán esta tarde a las 20.00 horas en un amistoso a disputar en la pista de Tarrío en suelo cullerdense. Ahora el OAR está en División de Honor Plata tras el ascenso, pero no será un duelo sencillo para el equipo de Nando González.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fichar a Jordi Bargalló, sueño de una noche de verano para Compañía de María
- Ya a la venta los abonos para ver la Copa Galicia en el Coliseum
- Carlos Arévalo: «Subir a los cuatro mejores del K1 a un K4 nadie lo hace y ya se demostró que no funciona»
- La nueva era del Liceo se pone en marcha en Riazor
- La travesía de San Amaro renace y aprende de la suspensión por carabelas
- El Leyma Coruña supera los 5.000 abonados
- Carles Marco: «Los proyectos se terminan y dan paso a otros nuevos, hay que hacer ‘reset’»
- Obradoiro-Leyma, el derbi inédito que viene con fuerza y morbo