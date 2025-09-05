Amistoso entre Culleredo y OAR Coruña en Tarrío

El Balonmán Culleredo y el OAR Attica 21 Coruña, dos equipos que la pasada temporada militaban en Primera Nacional de Balonmano, se medirán esta tarde a las 20.00 horas en un amistoso a disputar en la pista de Tarrío en suelo cullerdense. Ahora el OAR está en División de Honor Plata tras el ascenso, pero no será un duelo sencillo para el equipo de Nando González.