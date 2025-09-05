Han, «una vida entregada al taekwondo»

«Hay más gente que lo merece, pero esta vez me eligieron a mí». Con una trayectoria llena de grandes logros, Seung Han Shin Jang es reconocido en su país de origen (Corea) con un galardón muy importante para los taekwondistas de todo el mundo, el Premio a Persona Orgullosa del Taekwondo de 2025. El maestro del arte marcial, arraigado en Betanzos, explica que este premio reconoce a personas que «han entregado toda la vida al taekwondo» y que entienden este deporte como «una forma de vida y un modo de educación y disciplina». La ceremonia de entrega se convoca cada dos años en el país de origen de este deporte y se concede tan solo a 14 personas de todo el mundo. En esta ocasión fue Han el galardonado en la categoría de atleta. «Estoy muy orgulloso y agradecido que me hayan elegido a mí», explica.

El reconocimiento llega tras un intenso año. Han viaja siempre que puede con su familia, que también forma parte de la selección española de taekwondo. Sus hijas compiten desde 2022 al máximo nivel, con participaciones en citas internacionales como los Mundiales de Corea y Hong Kong, y los Europeos de Austria y Estonia. «Entrenamos juntos los cuatro (él, su mujer y sus dos hijas), yo soy su entrenador y estoy muy orgulloso de ellas», subraya el atleta.

A sus 53 años, Seung Han Shin acumula muchos títulos, pero este último es el más importante para él: «Es el mejor logro del mundo de premios». El atleta ya alcanzó el 8º DAN en 2021 y trabaja para lograr el noveno, considerado la cima para cualquier taekwondista. «Tengo muchas ganas de conseguirlo, porque es demostrar una vida de esfuerzo y entrega», explica consciente de que aún tiene que esperar seis años para lograrlo.

El próximo gran reto será el Campeonato del Mundo de Chuncheon (Corea), donde participará junto a su familia, algo a lo que ya están acostumbrados por anteriores campeonatos internacionales. Mientras tanto, continua al frente de su gimnasio Han’s Horang-I en Betanzos, desde donde forma a nuevas generaciones. «Tenemos a varios niños que ya compiten en campeonatos de Galicia y España. Queremos que lleguen lejos», asegura el deportista. Sin embargo, asegura que hay muchos padres que «no valoran el significado del taekwondo» y apuntan a sus hijos al gimnasio porque «es lo barato».

Han lleva 25 años viviendo en Betanzos, un lugar que ha adoptado como su hogar lejos de su tierra natal. Ahora, con este reconocimiento tan importante en el mundo de su disciplina, sigue pensando en quedarse, en la que ya es su casa, muchos años más. No tiene planes de mudarse. La familia que ha creado es un pilar fundamental en su vida. Unidos por el sacrificio y la dedicación que exige el taekwondo.