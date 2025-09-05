Ya hay horario para el Liceo-Barça de la Supercopa

El Liceo ya tiene marcado el primer gran reto de la temporada. La Real Federación Española de Patinaje confirmó que los verdes disputarán la semifinal de la Supercopa de España frente al Barça el sábado 20 de septiembre. El encuentro está previsto a las 18:45 horas en Igualada, una de las sedes de la competición.

Antes de esta cita, el conjunto dirigido por Juan Copa continúa acumulando minutos de pretemporada. Tras varias semanas de entrenamientos y dos amistosos resueltos con empate, el Liceo afronta este fin de semana un nuevo torneo amistoso. Hoy (20.00) y mañana (18.00) participa en el Torneo Internacional de Vigo, donde se medirá al Barcelos, vigente campeón de Europa, equipo en el que juega Tato Ferruccio.

La cita tiene un carácter solidario. Organizado por el ayuntamiento de Vigo y el Hockey Club Cíes, busca recaudar dinero para la Asociación Española de Hiperplasia Suprarrenal Congénita.