El Leyma afronta una Copa Galicia con la que competir y crecer en el Coliseum

No es un estreno al uso, pero como si lo fuese. El Leyma salta esta noche (21.00 horas) a la pista del Coliseum con la misma sensación de debut que vivió hace casi un año en un amistoso contra el Porto. El conjunto naranja, con un elenco totalmente renovado, ejerce de anfitrión en la Copa Galicia, que regresa a la ciudad después de casi veinte años. La fiesta del baloncesto autonómico reunirá un año más a Leyma, Breogán, Obradoiro y Ourense.

Los pupilos de Carles Marco afrontan su segundo partido en siete días contra el Obradoiro de Epi, Barrueta, Huskic, Lundqvist y Galán. Lejos de quedarse en recuerdos del pasado, el equipo necesita estos amistosos para acumular rodaje en las piernas, acoplar todas sus piezas y asimilar la idea de juego del técnico catalán.

La semana pasada la balanza cayó del lado de los santiagueses (76-73) en Vilagarcía. Aunque «ganar no va reñido con seguir creciendo», como señaló ayer el director deportivo, Charlie Uzal, el resultado queda en un segundo plano ante la necesidad de dar nuevos pasos adelante en la preparación. No obstante, la ambición, más si cabe como anfitriones, no se negocia.

Leyma y Obra cierran las semifinales de una fiesta del baloncesto que inauguran el Breogán, único representante gallego en ACB, y el COB a las 18.30 horas. La final será mañana a las 20.00 horas.