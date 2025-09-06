| Torneo Internacional de Vigo
4-3 | El Liceo remonta y le gana al campeón de Europa en Vigo
Un triplete de Arnau Xaus y un tanto de Dava Torres sirvieron para doblegar 4-3 al Barcelos
A Coruña
El Liceo empezó por debajo en el marcador y así se fue al descanso, pero en la segunda mitad le dio la vuelta y se impuso 4-3 al Barcelos, actual campeón de Europa en el que milita el ex jugador verde Tato Ferruccio, que hizo dos de los goles. Tres tantos de Arnau Xaus y uno de Dava Torres para el Liceo. El domingo una nueva cita en Vigo.
