4-3 | El Liceo remonta y le gana al campeón de Europa en Vigo

Un triplete de Arnau Xaus y un tanto de Dava Torres sirvieron para doblegar 4-3 al Barcelos

Toni y Dava. | Marta G. Brea

RAC

A Coruña

El Liceo empezó por debajo en el marcador y así se fue al descanso, pero en la segunda mitad le dio la vuelta y se impuso 4-3 al Barcelos, actual campeón de Europa en el que milita el ex jugador verde Tato Ferruccio, que hizo dos de los goles. Tres tantos de Arnau Xaus y uno de Dava Torres para el Liceo. El domingo una nueva cita en Vigo.

