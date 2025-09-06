España se queda fuera de la final del Europeo de hockey sobre patines

La selección española de hockey sobre patines se quedó con la miel en los labios en el Campeonato de Europa de Paredes. El combinado nacional cayó ayer en las semifinales ante los anfitriones en la tanda de penaltis después de empatar (2-2) en un duelo de infarto. César Carballeira, con un gol en el último suspiro, forzó la prórroga y anotó el primer penalti de una tanda que se decantó a favor de los lusos. España afronta esta tarde la final de consolación por el tercer puesto contra Italia.

Hace apenas dos días, los pupilos de Pere Varias dieron un puñetazo sobre la mesa al vencer 3-1 a Portugal y certificar su pleno de triunfos en la fase de grupos. En la semifinal, y ante un combinado luso al que nunca hay que dar por muerto, el guion fue diferente. Después de un primer acto muy reñido y sin goles, España logró golpear primero en el ecuador de la segunda mitad gracias a Eloi Cervera, hermano del liceísta Nil Cervera.

El equipo luso empató de inmediato por medio de Miguel Rocha y, en apenas tres minutos, ya mandaba en el marcador. Helder Nunes puso el encuentro 1-2 a ocho minutos de la conclusión. España quemó las naves y luchó hasta el final. La esperanza llevaba acento coruñés. César Carballeira igualó a medio minuto del final y forzó la prórroga. Sin goles en el añadido, todo se definió a bola parada. Cesi cumplió al anotar su penalti, pero los fallos de Sergi Aragonés, Martí Casas, Sergi Llorca y Pol Manrubia le dieron el pase a Portugal.

España no podrá revalidar su corona continental, pero este sábado todavía tiene un partido para alcanzar la tercera posición del Europeo de Paredes. Se mide a las 17.00 horas a Italia, que cayó (9-5) en la otra semifinal contra Francia. En la fase de grupos, los de Pere Varias ya ganaron 3-1 a los transalpinos.