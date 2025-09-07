Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

3-8 | El Liceo cierra el torneo de Vigo con una goleada al Carvalhos

El canterano Pulpi debutó en la portería del primer equipo

El Liceo, ayer. / HCL

A Coruña

El Liceo firmó un pleno de victorias este fin de semana en el Torneo Internacional de hockey sobre patines de Vigo. Después de doblegar el sábado al Barcelos (3-4), el conjunto colegial sacó el rodillo a pasear ayer para golear (3-8) al Carvalhos.

Tres tantos de Nuno Paiva, un doblete de Toni Pérez y los goles sueltos de Nil Cervera, Dava Torres y Bruno Saavedra confirmaron la victoria y las buenas sensaciones del equipo verdiblanco en su puesta a punto para la temporada. Juan Copa le dio la oportunidad de debutar con el primer equipo al canterano Pulpi. El guardameta, habitual en los entrenamientos, defendió con solvencia la portería liceísta.

