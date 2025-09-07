Lucas Yáñez lidera el Europeo tras bordar su programa corto

La cantera del patinaje artístico coruñés acaricia un nuevo éxito en el Campeonato de Europa que se disputa en Trieste (Italia). Lucas Yáñez bordó ayer su programa corto en la competición senior. Firmó una puntuación de 82,11 puntos, tres de ventaja sobre el segundo clasificado, el portugués Diogo António Craveiro, cuatro sobre el tercero, el italiano Danilo Gelao. El podio está casi asegurado pase lo que pase. Aventaja en 14 puntos al cuarto clasificado del programa corto. Hoy (18.30 horas) aspira en el programa largo a conservar su renta y conquistar el oro.

La jornada fue agridulce para los representantes del CPA Maxia en tierras italianas. David Rama se quedó a las puertas del podio en la categoría júnior. Después de conseguir la tercera posición en el programa corto el pasado viernes, no pudo conservar su bronce provisional ayer en la exhibición larga. Fue cuarto y el italiano Gianmaria Giacomi le arrebató el bronce. El triunfo se lo llevó el español Guillermo Gómez.

Marta y Adrián Blanco marchan terceros en la competición de parejas júnior, en la que solo hay tres participantes, a falta del programa largo. Olivia Rey acabó sexta en el concurso juvenil.