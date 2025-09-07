Gimnasia rítmica
El Maria Barbeito conmemora sus bodas de plata
Reunió a 200 gimnastas, entrenadoras y amigos del club
A Coruña
El Club de Gimnasia Rítmica María Barbeito celebró este fin de semana sus 25 años de actividad como uno de los clubes de referencia de la gimnasia coruñesa. El encuentro reunió a más de 200 personas entre entrenadoras, gimnastas y amigos del club a lo largo de su cuarto de siglo de existencia. Las fundadoras y entrenadoras Laura García y Clara Martín iniciaron en 2000 un proyecto que puso en el mapa un deporte que permitió iniciarse y especializarse a numerosas deportistas en la ciudad.
