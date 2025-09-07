Hockey sobre patines | Campeonato de Europa femenino
María Sanjurjo sale a escena en el Europeo de Paredes
La jugadora coruñesa debuta hoy en el Campeonato de Europa contra Francia | España aspira a su octavo título consecutivo
La coruñesa María Sanjurjo toma el relevo de César Carballeira y tratará de conseguir la medalla continental que se le escapó al jugador del Liceo en Paredes. La actual jugadora del Fraga arranca con la selección española la conquista del Campeonato de Europa femenino. España se mide este lunes por la tarde (18.00 horas) a Francia.
Al igual que en el torneo masculino, quedó encuadrada con las selecciones potentes en el mismo grupo. Este martes (18.00 horas) se enfrenta a Italia y el miércoles (20.30 horas) a Portugal. En el otro grupo están las selecciones más débiles: Países Bajos, Inglaterra, Suiza y Alemania. De esta fase de grupos saldrá el cuadro de cuartos de final. El combinado español aspira a alzar de nuevo un título continental que tiene en propiedad desde hace 16 años. Ha conquistado los siete Europeos disputados desde 2009, los seis últimos, doblegando a Portugal en la final.
Sanjurjo será la única representante coruñesa en la selección nacional. Enfrente tendrá a viejas conocidas como la guardameta italiana Viki Caretta, ex del Liceo y el HC Coruña, e Inês Severino, que el curso pasado también militó en el que equipo coruñés.
- Fichar a Jordi Bargalló, sueño de una noche de verano para Compañía de María
- 83-72 | La intensidad del Leyma marca territorio en el derbi ante el Obradoiro
- Ya a la venta los abonos para ver la Copa Galicia en el Coliseum
- Carlos Arévalo: «Subir a los cuatro mejores del K1 a un K4 nadie lo hace y ya se demostró que no funciona»
- La nueva era del Liceo se pone en marcha en Riazor
- La Vuelta llega a Galicia: llaman a portar también banderas de Palestina contra el equipo de Israel
- La travesía de San Amaro renace y aprende de la suspensión por carabelas
- El Leyma Coruña supera los 5.000 abonados