María Sanjurjo sale a escena en el Europeo de Paredes

La coruñesa María Sanjurjo toma el relevo de César Carballeira y tratará de conseguir la medalla continental que se le escapó al jugador del Liceo en Paredes. La actual jugadora del Fraga arranca con la selección española la conquista del Campeonato de Europa femenino. España se mide este lunes por la tarde (18.00 horas) a Francia.

Al igual que en el torneo masculino, quedó encuadrada con las selecciones potentes en el mismo grupo. Este martes (18.00 horas) se enfrenta a Italia y el miércoles (20.30 horas) a Portugal. En el otro grupo están las selecciones más débiles: Países Bajos, Inglaterra, Suiza y Alemania. De esta fase de grupos saldrá el cuadro de cuartos de final. El combinado español aspira a alzar de nuevo un título continental que tiene en propiedad desde hace 16 años. Ha conquistado los siete Europeos disputados desde 2009, los seis últimos, doblegando a Portugal en la final.

Sanjurjo será la única representante coruñesa en la selección nacional. Enfrente tendrá a viejas conocidas como la guardameta italiana Viki Caretta, ex del Liceo y el HC Coruña, e Inês Severino, que el curso pasado también militó en el que equipo coruñés.