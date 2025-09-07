Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano | División de Honor Plata

El OAR vence al Culleredo a una semana del debut en División de Honor Plata

El próximo sábado se mide al Cisne en la primera jornada de liga

Un partido del OAR.

Un partido del OAR. / Germán Barreiros/Roller Agencia

RAC

A Coruña

El Attica 21 Hotels OAR Coruña superó este sábado al Balonmán Culleredo (22-29) en Tarrío en un duelo que supuso el primer triunfo del conjunto coruñés en esta pretemporada. El equipo de Nando González aprovechó para continuar su puesta a punto a apenas una semana de su estreno en División de Honor Plata. El próximo sábado, día 13, debuta en liga en la pista del Cisne.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents