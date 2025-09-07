Balonmano | División de Honor Plata
El OAR vence al Culleredo a una semana del debut en División de Honor Plata
El próximo sábado se mide al Cisne en la primera jornada de liga
A Coruña
El Attica 21 Hotels OAR Coruña superó este sábado al Balonmán Culleredo (22-29) en Tarrío en un duelo que supuso el primer triunfo del conjunto coruñés en esta pretemporada. El equipo de Nando González aprovechó para continuar su puesta a punto a apenas una semana de su estreno en División de Honor Plata. El próximo sábado, día 13, debuta en liga en la pista del Cisne.
