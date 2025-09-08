Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hockey sobre patines | Campeonato de Europa Femenino

8-0 | La España de María Sanjurjo se da un festín ante Francia

El conjunto español comenzó el torneo con una goleada | La coruñesa fue titular y marcó un gol

Las jugadoras de España celebran un gol.

Las jugadoras de España celebran un gol. / David Valiente/RFEP

RAC

A Coruña

Plácido estreno de la Selección Española femenina en el Europeo de hockey sobre patines. El equipo que dirige Sergi Macià debutó con una contundente victoria frente a Francia (8-0) y confirmó sus buenas sensaciones para superar la fase de grupos.

El choque fue español desde el inicio. Aina Florenza firmó un doblete en los primeros seis minutos que allanó el camino ante un combinado francés noqueado. Mariona Colomer amplió la ventaja antes del descanso (3-0) y el paso por los vestuarios no alteró el guion. Marta Piquero anotó el cuarto, Florenza logró la manita con su tercer gol de la tarde, y Elsa Salvañà, Victoria Porta y la coruñesa María Sanjurjo cerraron el luminoso. Este martes, segundo partido contra Italia (18.00 horas).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents