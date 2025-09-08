Hockey sobre patines | Campeonato de Europa Femenino
8-0 | La España de María Sanjurjo se da un festín ante Francia
El conjunto español comenzó el torneo con una goleada | La coruñesa fue titular y marcó un gol
Plácido estreno de la Selección Española femenina en el Europeo de hockey sobre patines. El equipo que dirige Sergi Macià debutó con una contundente victoria frente a Francia (8-0) y confirmó sus buenas sensaciones para superar la fase de grupos.
El choque fue español desde el inicio. Aina Florenza firmó un doblete en los primeros seis minutos que allanó el camino ante un combinado francés noqueado. Mariona Colomer amplió la ventaja antes del descanso (3-0) y el paso por los vestuarios no alteró el guion. Marta Piquero anotó el cuarto, Florenza logró la manita con su tercer gol de la tarde, y Elsa Salvañà, Victoria Porta y la coruñesa María Sanjurjo cerraron el luminoso. Este martes, segundo partido contra Italia (18.00 horas).
