Caio Pacheco: «El proyecto del Leyma era lo que estaba buscando para mi carrera y mi vida personal»

Caio Pachecho es un hombre feliz. El base brasileño acaba de proclamarse campeón de América con Brasil y, sin tiempo que perder, voló hasta A Coruña para disputar sus primeros minutos con el Leyma Básquet Coruña en la final de la Copa Galicia ante el Breogán.

Su toma de contacto inicial con la camiseta naranja ha sido «bastante fácil», pese a que apenas había entrenado con sus nuevos compañeros. «Físicamente aún no estoy al 100%, pero el viernes estuve viendo la semifinal y me ilusioné mucho. Había hablado con Carles [Marco] para no participar en la Copa porque tenía mucha carga de minutos tras 50 días jugando con Brasil, pero vi que algunos compañeros terminaban muy cansados y no me lo pensé. Hablé con los preparadores físicos y puede jugar un poco», relató el jugador. El debut fue casi improvisado, pero Pacheco venía preparado. «Leí el playbook del equipo en el vuelo de vuelta, que son 13 o 14 horas y no hay mucho más que hacer, así que aproveché el tiempo», bromeó.

Sobre el parqué del Coliseum, coincidirá con muchos excompañeros en otras etapas, especialmente en su última aventura en el Tizona Burgos. La presencia de tantos conocidos «hizo más fácil la decisión de venir», aunque ninguno tuvo que convencerle de firmar en A Coruña. «El proyecto del club era lo que estaba buscando para mi carrera y mi vida personal y que hubiera gente conocida fue importante para mí. Se juntaron las dos cosas y se hizo el camino perfecto para que pudiese llegar», confesó.

En su posición de director de orquesta, volverá a coincidir con Dídac Cuevas, con quien ya compitió en el Plantío burgalés. «Tenemos una relación muy buena. La decisión de que compartamos cancha o no dependerá del entrenador, pero somos dos bases muy buenos para la categoría», indicó. Pese a llegar para cubrir el puesto de uno, Pacheco también puede actuar como dos. «Hasta los 17 años no jugaba de base. Hoy en día es mi posición, pero no tengo ningún problema en jugar en otro lado», explicó.

El brasileño se definió como un «guerrero» y señaló que es un jugador que se caracteriza por entregar el máximo en el día a día. «Doy el 100% en cada entrenamiento. Me considero bastante revulsivo, físicamente fuerte, puedo correr la cancha y asistir», afirmó. Pacheco considera que puede «ayudar al equipo» en «muchas facetas» y es «consciente de la responsabilidad» que tendrá que asumir sobre la pista coruñesa: «Espero dar muchas alegrías a la gente».

Para Caio, la meta del curso está claro: «No hay que ser hipócritas, hay muchos equipos buenos en Primera FEB, pero el objetivo es estar arriba peleando por ascender». El nuevo base naranja tiene los pies en el suelo y prefiere ir «paso a paso», pero no pudo evitar la referencia al futuro: «Ojalá el club pueda estar después muchos años en ACB».