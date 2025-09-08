Escalada
El Club AMI logra tres medallas nacionales
Inés Vicente Garrido
A Coruña
El Club AMI consiguió un total de tres medallas en la Copa y Campeonato de España de Bloque y Velocidad disputada en Madrid. Javier Gento se proclamó campeón de su categoría con un oro mientras que Consuelo Graña y Hadrián Pérez lograron sendos bronces. El club coruñés llevó al torneo a cinco de sus escaladores.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fichar a Jordi Bargalló, sueño de una noche de verano para Compañía de María
- 83-72 | La intensidad del Leyma marca territorio en el derbi ante el Obradoiro
- Ya a la venta los abonos para ver la Copa Galicia en el Coliseum
- Carlos Arévalo: «Subir a los cuatro mejores del K1 a un K4 nadie lo hace y ya se demostró que no funciona»
- La nueva era del Liceo se pone en marcha en Riazor
- La Vuelta llega a Galicia: llaman a portar también banderas de Palestina contra el equipo de Israel
- La travesía de San Amaro renace y aprende de la suspensión por carabelas
- El Leyma Coruña supera los 5.000 abonados