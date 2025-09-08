Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Escalada

El Club AMI logra tres medallas nacionales

La delegación del AMI en Madrid.

La delegación del AMI en Madrid. / Club AMI.

Inés Vicente Garrido

A Coruña

El Club AMI consiguió un total de tres medallas en la Copa y Campeonato de España de Bloque y Velocidad disputada en Madrid. Javier Gento se proclamó campeón de su categoría con un oro mientras que Consuelo Graña y Hadrián Pérez lograron sendos bronces. El club coruñés llevó al torneo a cinco de sus escaladores.

