Enmanuel Reyes comienza con buen pie en el Mundial

Enmanuel Reyes comenzó su participación en los World Championships de Liverpool con una contundente victoria. El boxeador hispanocubano afincado en A Coruña ganó por decisión unánime al croata Zvonimir Rebolj en la primera ronda, a la que accedió como el segundo cabeza de serie, sin pasar por la fase preliminar. Los cinco jueces le dieron un triunfo a los puntos al Profeta, que dominó los tres asaltos contra su rival.

Con el primer triunfo ya en el bolsillo, Reyes necesita tres más para ganar el torneo mundial. Este miércoles por la tarde vuelve a subirse al cuadrilátero para afrontar su combate de cuartos de final. Se enfrenta al polaco Adam Tutak, que también ganó por decisión unánime en la primera ronda.

Si el coruñés consigue abrirse paso hasta la final, tendría posibilidades de enfrentarse a Loren Alfonso, su verdugo en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024. El púgil cubanoazerí es el primer cabeza de serie en la competición de Liverpool y también solventó con facilidad su primer envite.