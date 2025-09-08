Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hockey sobre patines | OK Liga

El Liceo vuelve a Riazor con un duelo frente al Barcelos

Los coruñeses recibirán al conjunto portugués el sábado 13, una semana antes de la semifinal de la Supercopa

Toni Pérez y Dava Torres celebran un gol durante la pretemporada.

Toni Pérez y Dava Torres celebran un gol durante la pretemporada. / Marta G. Brea

Inés Vicente Garrido

A Coruña

El Liceo estrenará Riazor en la pretemporada. El conjunto verdiblanco jugará su primer compromiso ante su afición el próximo 13 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Palacio de los Deportes. El equipo de Juan Copa recibirá al Barcelos portugués en un amistoso abierto al público que servirá como reencuentro entre jugadores y seguidores antes del inicio de la temporada 2025-26. La cita tendrá lugar apenas una semana antes del arranque oficial, ya que el 20 de septiembre el conjunto coruñés disputará las semifinales de la Supercopa de España frente al Barcelona en Igualada (18:45 horas). El estreno en la OK Liga llegará una semana más tarde, el sábado 27 de septiembre en el Palacio contra el SHUM (19:00).

