Lucas Yáñez se proclama campeón de Europa en Trieste

Lucas Yáñez celebró hace doce meses una medalla Mundial que le llegó de imprevisto. No estaba convocado para los World Skate Games y solo la lesión de un compañero le abrió las puertas de una cita mundial en la que se llevó a casa una medalla de bronce en la categoría absoluta. Aquel metal de Rimini ya tiene un compañero en las vitrinas y, además, del color más deseado de todos. Yáñez se proclamó este lunes en Trieste campeón de Europa de patinaje artístico. Brilló en el programa largo, como ya había hecho el domingo en el corto, para colocarse la corona de rey del patinaje continental.

El patinador del CPA Maxia afrontó el día de la verdad con tres puntos de margen sobre el segundo clasificado tras liderar la tabla provisional al terminar su exhibición con el programa corto. No solo fue suficiente, sino que logró incrementarla por un estrecho margen para comandar, también, la clasificación del programa largo.

El patinador coruñés, en lo más alto del podio. / RFEP

Yáñez firmó una puntuación total de 239.39 puntos, cuarto más que Diogo Craveiro, que se quedó con la segunda posición y fue incapaz de arrebatarle el primer cajón del podio al coruñés. El luso apretó con su actuación larga, pero no pudo doblegar al del Maxia. El cuadro de honor lo completó Arnau Pérez, que se llevó el bronce con 220,07 puntos en su casillero.

El oro de Lucas Yáñez es el primer metal de la delegación coruñesa en Trieste. Este domingo, David Rama se quedó a las puertas del podio en su primera participación en el Europeo junior. Finalizó cuarto después de marchar en tercera posición tras concluir su programa corto.

No obstante, no será la única presea que traigan los patinadores del Maxia al final de la competición. El dúo de Adrián y Marta Blanco confirmará esta tarde de qué color es su medalla con el programa largo de parejas de categoría junior. Marchan terceros tras su actuación en el programa corto y necesitan una actuación sobresaliente para alcanzar la plata. Nuevos éxitos comandados por el oro continental de Lucas Yáñez.