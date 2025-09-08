Maristas se juega el pase a la Copa Galicia

Maristas disputará la ronda clasificatoria para llegar a la fase final de la Copa Galicia. El conjunto coruñés se mide este miércoles (20.30 horas) al Cortegada y el sábado (12.00 horas), al Arxil en un formato de liga. El mejor de los tres se unirá a Baxi Ferrol, Ensino y Celta el 19 y el 20 de septiembre en la fase final en Narón.