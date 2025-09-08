Baloncesto | Liga Femenina 2
Maristas se juega el pase a la Copa Galicia
Inés Vicente Garrido
A Coruña
Maristas disputará la ronda clasificatoria para llegar a la fase final de la Copa Galicia. El conjunto coruñés se mide este miércoles (20.30 horas) al Cortegada y el sábado (12.00 horas), al Arxil en un formato de liga. El mejor de los tres se unirá a Baxi Ferrol, Ensino y Celta el 19 y el 20 de septiembre en la fase final en Narón.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fichar a Jordi Bargalló, sueño de una noche de verano para Compañía de María
- 83-72 | La intensidad del Leyma marca territorio en el derbi ante el Obradoiro
- Ya a la venta los abonos para ver la Copa Galicia en el Coliseum
- Carlos Arévalo: «Subir a los cuatro mejores del K1 a un K4 nadie lo hace y ya se demostró que no funciona»
- La nueva era del Liceo se pone en marcha en Riazor
- La Vuelta llega a Galicia: llaman a portar también banderas de Palestina contra el equipo de Israel
- La travesía de San Amaro renace y aprende de la suspensión por carabelas
- El Leyma Coruña supera los 5.000 abonados