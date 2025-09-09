0-5 | María Sanjurjo vuelve a marcar en el segundo triunfo de España

Segundo partido de la fase de grupos y segunda victoria para España en el Campeonato de Europa de hoceky sobre patines. La Selección se impuso a Italia (0-5), pero le costó. Al descanso solo vencía 0-1 gracias a un tanto de Victoria Porta, pero en la segunda mitad, María Sanjurjo amplió pronto la ventaja con su segunda diana del torneo. Blackman, Colomer y Florenza cerraron la manita. El miércoles se miden a Portugal (20.30 horas).