Hockey sobre patines | Campeonato de Europa
0-5 | María Sanjurjo vuelve a marcar en el segundo triunfo de España
La Selección doblegó a Italia con una segunda parte muy acertada
A Coruña
Segundo partido de la fase de grupos y segunda victoria para España en el Campeonato de Europa de hoceky sobre patines. La Selección se impuso a Italia (0-5), pero le costó. Al descanso solo vencía 0-1 gracias a un tanto de Victoria Porta, pero en la segunda mitad, María Sanjurjo amplió pronto la ventaja con su segunda diana del torneo. Blackman, Colomer y Florenza cerraron la manita. El miércoles se miden a Portugal (20.30 horas).
