Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Boxeo | Mundial

Enmanuel Reyes, ante Adam Tutak a por las semifinales

Enmanuel Reyes, de azul, celebra su primera victoria en el Mundial.

Enmanuel Reyes, de azul, celebra su primera victoria en el Mundial. / World Boxing

RAC

A Coruña

Segundo combate para el boxeador hispanocubano Enmanuel Reyes los World Championships de Liverpool. El púgil afincado en A Coruña disputa en la tarde del miércoles los cuartos de final ante el polaco Adam Tutak (17.45 horas) en busca del billete a las semifinales del torneo. Reyes ya se impuso al croata Zvonimir Rebolj por unanimidad en la primera ronda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents