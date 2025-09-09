Enmanuel Reyes, ante Adam Tutak a por las semifinales

Segundo combate para el boxeador hispanocubano Enmanuel Reyes los World Championships de Liverpool. El púgil afincado en A Coruña disputa en la tarde del miércoles los cuartos de final ante el polaco Adam Tutak (17.45 horas) en busca del billete a las semifinales del torneo. Reyes ya se impuso al croata Zvonimir Rebolj por unanimidad en la primera ronda.