Boxeo | Mundial
Enmanuel Reyes, ante Adam Tutak a por las semifinales
A Coruña
Segundo combate para el boxeador hispanocubano Enmanuel Reyes los World Championships de Liverpool. El púgil afincado en A Coruña disputa en la tarde del miércoles los cuartos de final ante el polaco Adam Tutak (17.45 horas) en busca del billete a las semifinales del torneo. Reyes ya se impuso al croata Zvonimir Rebolj por unanimidad en la primera ronda.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fichar a Jordi Bargalló, sueño de una noche de verano para Compañía de María
- 83-72 | La intensidad del Leyma marca territorio en el derbi ante el Obradoiro
- Ya a la venta los abonos para ver la Copa Galicia en el Coliseum
- Carlos Arévalo: «Subir a los cuatro mejores del K1 a un K4 nadie lo hace y ya se demostró que no funciona»
- La nueva era del Liceo se pone en marcha en Riazor
- Charlie Uzal: «Los jugadores pidieron vivir cerca por su buen rollo»
- La Vuelta llega a Galicia: llaman a portar también banderas de Palestina contra el equipo de Israel
- La travesía de San Amaro renace y aprende de la suspensión por carabelas