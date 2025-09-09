Dónde y a qué hora serán las protestas propalestinas durante el paso de La Vuelta por Pontevedra

Las protestas propalestinas que están marcando esta edición de La Vuelta continuarán este martes durante el paso de la competición por Pontevedra en su 16ª etapa, que partirá en Poio, recorrerá el área metropolitana de Vigo y finalizará en Mos.

Diferentes colectivos han convocado movilizaciones en contra de la participación del equipo Israel-Premier Tech en hasta siete puntos del recorrido, de 167 kilómetros de duración.

La primeras de ellas será a las 12.15 horas en Poio, en la rotonda de Ponte da Barca, que une el municipio con la ciudad de Pontevedra. Allí está convocada la segunda de las concentraciones, en la que los manifestantes se colocarán en la rotonda de Manuel de Palacio, según recoge la convocatoria de la Coordinadora Galega de Solidariedade con Palestina.

Acto seguido, las concentraciones continuarán en: Cruce de Pierres (Arcade, Soutomaior) a las 13.00; Alto da Groba (Baiona) a las 12.30; la rotonda entre las calles Ourense y Colón de Tui a las 14.15 horas, y la rotonda de A Ramallosa (Nigrán) a las 15.15.

Convocatoria de protesta antes del final de la etapa de La Vuelta en Mos / FdV

Las protestas terminarán en un punto próximo a la meta, en el Alto de San Cosme, en Mos, donde se espera una mayor afluencia de manifestantes. Con todo, la llegada de los ciclistas al final del recorrido se prevé a las 17.45 horas.

Esta será la segunda jornada de movilizaciones llevadas a cabo en Galicia, tras las protestas del domingo en Lugo, que discurrieron entre cargas policiales. Los episodios de mayor tensión tuvieron lugar en O Corgo y Monforte de Lemos —donde estaba ubicada la meta—, lugares en los que se llevaron a cabo al menos 10 detenciones.

La participación del equipo Israel-Premier Tech está encontrando una respuesta de oposición social, que se está manifestando en los diferentes puntos del paso de la competición deportiva por toda España. Hace una semana, en Bilbao, las protestas obligaron a suspender la 11ª etapa a tres kilómetros de la meta.

Movilizaciones hoy en Vigo

La ciudad olívica se sumó este lunes a otros 35 municipios gallegos para denunciar «el genocidio» del pueblo palestino y condenar el sionismo y también como respuesta a la presencia de un equipo israelí en la ronda española. Centenares de personas se congregaron junto a la Farola de Urzáiz en una manifestación convocada por la Coordinadora Galega de Solidariedade coa Palestina y que contó con la presencia del portavoz del BNG en Vigo, Xabier Pérez Igrexas, y el concejal Filipe Abalde, entre otros cargos nacionalistas.

Un pequeño grupo de personas también se concentró sobre las seis de la tarde en los alrededores del Hotel Coia, donde ha montado el campamento base el equipo Israel-Premier Tech. También salieron a la calle en señal de resulsa miembros de CC.OO. en Navia, cuando este mediodía pasaron por la calle Teixugueiras integrantes de la plantilla del conjunto hebreo.

Condena del PSOE de Pontevedra

Por otra parte, el PSOE de Pontevedra ha condenado la participación en La Vuelta del equipo en cuestión, que considera «meramente instrumental» del Gobierno de Israel, y ha pedido su expulsión «inmediata» a la organización, instando a que «no sea más tiempo cómplice de esto».

«Israel-Premier Tech no tiene nada que ver con la competición deportiva, sino que ha sido concebido únicamente y exclusivamente como instrumento de propaganda política para blanquear internacionalmente los asesinatos y el genocidio del Gobierno de Benjamin Netanyahu en Palestina», ha expresado la formación socialista en un comunicado.

En esta línea, ha llamado a que los pontevedreses y pontevedresas manifiesten su oposición a la participación del equipo en La Vuelta con banderas y mensajes de apoyo y sin poner «en riesgo la integridad física o la limpia competición» entre los ciclistas.

De este modo, ha transmitido «impotencia y vergüenza» ante que las calles de Pontevedra sean escenario de la que consideran una «repugnante operación de Israel en términos democráticos y humanitarios».

Luis López, presidente de la Diputación: «Derecho a manifestarse, sí; derecho a boicot, nunca»

El presidente de la Diputación de Pontevedra, el popular Luis López, hace un llamamiento a la responsabilidad un día antes de la etapa Combarro-Mos. «Pido que todos los partidos empleen su voz para manifestarse a favor de la seguridad de la carrera». También criticó la doble moral del BNG a la hora de sumarse a estas movilizaciones y no cuando se disputó O Gran Camiño con presencia del equipo de Israel: «¿Cómo no darse cuenta de que lo que hoy es Gaza, ayer era otro problema y mañana será otro cualquiera y lo que importa en realidad es agitar siempre una pancarta?»

Luis López invita a que hoy los protagonistas sean el deporte, los ciclistas, Galicia y las Rías Baixas: «Libertad de expresión, sí; arriesgar la seguridad de los ciclistas, no; derecho a manifestación, sí; derecho a boicot, nunca». Y concluyó pidiendo a todos los que vayan a llenar las cunetas ante el paso de los corredores a «animar al ciclismo y a demostrar al mundo que las Rías Baixas son un paraíso».