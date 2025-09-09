Maristas busca su billete a la Fase Final de la Copa Galicia

Maristas comienza el miércoles por la noche (21:00 horas) la ronda clasificatoria de la Copa Galicia, en la que buscará el último billete para la Fase Final que se disputará en Narón entre el 19 y el 20 de septiembre. El conjunto coruñés debuta frente al Cortegada y vuelve a la pista el sábado 13 (12:00) ante el Arxil, en una liguilla que decidirá quién será el representante de la Liga Femenina 2 que acompañará a Baxi Ferrol, Durán Maquinaria Ensino y Celta Zorka Recalvi en a la pelea por la 38º Copa Galicia Sénior Femenina. La nueva edición de la cita autonómica está organizada por la Federación Gallega de Baloncesto en colaboración con el Ayuntamiento de Narón, donde se decidirá el nuevo campeón gallego.