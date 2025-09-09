Patinaje artístico
Marta y Adrián Blanco, del Maxia, terceros en el Europeo júnior
Inés Vicente Garrido
A Coruña
Los hermanos Marta y Adrián Blanco, del CPA Maxia, lograron la tercera posición en la clasificación general del Campeonato de Europa júnior de patinaje artístico de Trieste , Italia. Los representantes coruñeses alcanzaron la segunda posición en el programa largo del martes, lo que les ha otorgado el tercer puesto en la clasificación general por parejas tras haber sido terceros también en el programa corto del lunes. El dúo queda por debajo de las dos parejas italianas, sus únicos rivales de la categoría. Además, Lucas Yáñez sumó otro éxito para el Maxia al proclamarse campeón de Europa.
