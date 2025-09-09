Puesta de largo de un OAR que promete «competir y estar a la altura» de la División de Honor Plata

El Attica 21 OAR Coruña calienta para su estreno en la División de Honor Plata. Casi dos décadas después de su última estancia en el segundo peldaño del balonmano español, la entidad coruñesa se prepara para volver a la competición oficial tras el épico ascenso del curso pasado. A cuatro días de su debut liguero, el club ha celebrado su tradicional acto de presentación en el Hotel Attica 21, donde Carlos Resch (presidente), Jacobo Nóvoa (director deportivo) y Nando González (entrenador) repasaron la actualidad oarista.

Crecimiento en múltiples aspectos

El verano ha sido un «no parar» en las oficinas del OAR Coruña. «Hemos trabajado muchísimo e incorporado a mucha gente para ayudarnos en todos los ámbitos. Tenemos que seguir trabajando. La categoría supone grandes exigencias desde el punto de vista de gestión y la fuerza de los patrocinadores ha sido fundamental», explicó el presidente. Carlos Resch reconoció que el salto a la División de Honor Plata es «importante» y que, por ello, buscan el apoyo de las empresas de la ciudad para «seguir creciendo», ya que el objetivo a medio plazo es «consolidar al equipo» en la competición. Pero no solo en lo económico se ha notado el cambio, si no que otras áreas, como la social, han experimentado un gran crecimiento. «El conocimiento del OAR en la ciudad ha aumentado y la expectación que genera el club es mayor que antes. En junio del año pasado teníamos 2.300 seguidores en redes sociales y este año ya estamos en más de 3.800, mientras que los streamings de los partidos han tenido seguimiento de miles de personas por momentos», comentó el dirigente coruñés.

Entre la continuidad y el aire fresco

El ascenso de categoría no ha supuesto una revolución absoluta en las filas oaristas, aunque la plantilla se ha mejorado para adaptarla al nivel del nuevo reto. Con 11 continuidades y otras tantas incorporaciones, el OAR mantiene su núcleo duro, pero suma talento y trabajo a su grupo. «El club ha hecho un esfuerzo grande en los fichajes y las renovaciones. Esta temporada tiene que ser ilusionante, estoy seguro de que lograremos los objetivos propuestos», dijo Nando González al respecto. «Hemos formado un grupo competitivo, equilibrado y con hambre. Logramos cerrar nuestras primeras opciones de cada posición y eso habla del respeto que el proyecto genera en el entorno del balonmano nacional», destacó Jacobo Nóvoa. Carlos Resch subrayó que la entidad coruñesa también ha sumado a otras figuras más allá de la pista, como un preparador físico, una nutricionista, un fisioterapeuta o un médico, que será el doctor Carlos Lariño.

Las metas del curso

«El objetivo no puede ser otro que la permanencia», señaló Carlos Resch. El presidente del OAR lo tiene claro: «Somos un equipo que acaba de ascender y tenemos que consolidarnos en la categoría desde la humildad y el trabajo diario. Si conseguimos salvarnos pronto podremos mirar a otras cosas, pero lo primero es mantenerse», apuntó. Nando González, el entrenador, ve mimbres en el grupo para hacer una buena campaña. «Aún estamos en construcción. Los chicos trabajan bien y estas seis semanas [de pretemporada] están yendo según lo previsto, intentando que la gente nueva se acople. Estamos en el proceso de que un grupo de grandes jugadores se convierta en un equipo competitivo», indicó el preparador oarista, que destacó la dureza de la División de Honor Plata: «Es una categoría que nos va a exigir estar a la altura, donde cualquiera puede ganar a cualquiera, y tendremos que trabajar cada día al máximo para competir bien». La identidad guerrera y ambiciosa del curso pasado no cambiará pese al paso adelante en la parcela deportiva. «Nuestra principal seña de identidad será la que nos llevó al ascenso: competir todos los minutos, en cualquier circunstancia y ante cualquier rival», apuntó el técnico del cuadro coruñés, que considera que la mentalidad de sus jugadores debe ser «defender y aprovechar las oportunidades».

Debut frente al Cisne

Diecisiete años después de su último partido en División de Honor Plata, el OAR saltará de nuevo a la pista en la segunda categoría este sábado frente al Cisne en Pontevedra (20.00 horas). El duelo autonómico será la primera oportunidad de sumar los primeros dos puntos de la campaña. «Estamos trabajando para ello. Intentaremos ser competitivos y ponerle las cosas difíciles a un Cisne que es veterano en la categoría. Lo único que puedo asegurar es que seremos todo lo competitivos que podamos y que vamos a estar a la altura», relató Nando González. Carlos Resch, por su parte, quiso poner en valor que el partido es «el único derbi gallego que se puede ver en la categoría» y que las relaciones con la entidad de la ciudad del Lérez son inmejorables: «Fuera de la cancha, estamos en total sintonía para intentar ayudarnos en todo lo que podamos, aunque dentro de la pista, si podemos ganar de diez puntos, no vamos a ganar de cinco».