| Europeo Femenino

8-1 | España golea sin piedad a Portugal y se medirá a Holanda

Un tanto de María Sanjurjo en el plácido duelo ante las lusas

España celebra

España celebra / RFEP

RAC

A Coruña

La Selección española de la coruñesa María Sanjurjo va lanzada a por un nuevo centro europeo tras la goleada de a Portugal en el cita de Paredes: 8-1. No hubo piedad en un equipo que tuvo, de nuevo, a la coruñesa de goleadora (un tanto) y que vio como el combinado español se plantaba en los cuartos de final con una trayectoria inmaculada. Le espera en la cita de los ocho mejores Holanda, quien no ha podido puntuar en la primera fase del torneo en el grupo B y que será una presa muy sencilla. España ya se había impuesto 8-0 a Francia y 0-5 a Italia y no tuvo rival tampoco en las lusas, segundas del Grupo A, presumibles rivales en la final.

