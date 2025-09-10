96-92 | Pacheco y Jorgensen guían al Leyma hacia un triunfo de inspiración grupal

Volvía el Leyma Básquet Coruña al Coliseum con el regusto en el paladar de la buena imagen en la Copa Galicia ante el Obradoiro y el Breogán. Y cumplió con triunfo (96-92). El Porto, uno de los equipos más potentes de Portugal y que disputa competiciones europeas, se antojaba una buena piedra de toque para medir el nivel naranja. Duelo de altura para seguir ajustando las piezas antes del debut liguero en Guipuzkoa, el último fin de semana del mes. El primer cuarto fue un carrusel. Los lusos se adelantaron a los diez segundos desde la línea de tiros libres, pero el conjunto coruñés se repuso con dos puntos de Mencía. Diop amplió la ventaja en el primer balón que tocó al salir del banquillo, pero el cuadro visitante pisó el acelerador y se fue en el luminoso (4-11), lo que obligó a Carles Marco a parar el juego. Pacheco cortó la sangría portuguesa con una buena internada en la pintura, Dídac acertó de tres para volver a meter al Leyma en faena (15-17) y el Porto tuvo que pedir tiempo muerto cuando el Coliseum disfrutaba de la mejor versión de un Joe Cremo en modo jugón. Brnovic volteó el resultado con dos tiros libres y Jorgensen sacó la chistera para abrir brecha y levantar a una grada rendida a su calidad (28-21).

Los primeros puntos del segundo acto también fueron naranjas. Seis, concretamente, con triples de Cremo y Jacobo Díaz. El Porto apretó los dientes y no se dejó ir, lo que obligó al bloque coruñés a hacer un esfuerzo extra en defensa. Con una rotación constante, Marco mantuvo alerta a todos sus jugadores para no permitir despistes. Jorgensen siguió a lo suyo. Asisitó a Thiam de manera estelar para los primeros puntos del senegalés en el duelo y anotó un triple que acercó a los coruñeses a los 40 puntos (39-33). Los portugueses, desesperados, no daban con la tecla para detener al estadounidense, que encontró en Mencía a un socio perfecto para desplegar su mejor repertorio de trucos. Cremo, Diop y Dídac, desde su propio campo y sobre la bocina, mandaron el choque al descanso con una clara ventaja coruñesa (52-46).

El Porto comenzó el tercer cuarto con un triple, que Diop neutralizó también desde la línea exterior. Davis se empeñaba en mantener con vida a su equipo desde los tiros libres y Toupane logró igualar el duelo (55-55). Pacheco volvió a inclinar la balanza naranja tras una personal, mientras Diop se hartaba de coger rebotes en defensa. Mencía rompió la igualdad que reinaba sobre el parqué y Dídac volvió a ajustar la mano para acertar desde lejos. Yoanki lo celebró con un mate que enloqueció a la afición (69-65). El combinado de Fernando Sa subió una marcha y, por primera vez en muchos minutos, se puso con ventaja en el luminoso (70-72). El Leyma parecía acusar el cansancio y empezó a llegar tarde y cometer faltas. Cremo y Diop redujeron distancias desde la línea de 4.60, pero los lusos respondieron con un triple. Al final, 73-77 y todo por decidir en el acto final.

Guerra abierta y diez minutos restantes. La escuadra visitante golpeó primero, pero Brnovic recortó con una bandeja. Diop recogió su enésimo rebote defensivo y Jacobo Díaz forzó una antideportiva que valió dos puntos más. Brnovic palmeó un triple de Jorgensen escupido por el aro y las pantallas del Coliseum volvieron a evidenciar la igualdad: 79-79. La grada entró en calor. Diop taponó. Brnovic recibió otra falta. Para dentro los dos tiros y vuelta a la ventaja local (81-79). Diop, inspirado, mostró sus prestaciones ofensivas con un triple que devolvió la calma a la parroquia local. Pacheco calentó la muñeca y rompió el duelo, en sus primeras grandes pinceladas como jugador del Leyma, lo que le valió el MVP. Davis se marchó expulsado y el Porto apretó, pero el Teresa Herrera se quedó en casa.