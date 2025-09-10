boxeo | World Championships de Liverpool
Enmanuel Reyes vence a Tutak y asegura su medalla
Se impuso al polaco por unanimidad | El viernes se mide al uzbeko Khabibullaev en semifinales
A Coruña
El boxeador hispanocubano Enmanuel Reyes ya está en las semifinales de los World Championships de Liverpool. El púgil afincado en A Coruña doblegó por unanimidad al polaco Adam Tutak en el combate de cuartos y ya aguarda su siguiente cita, ante el uzbeko Turabek Khabibullaev en la ronda previa a la gran final.
Reyes venció su segunda pelea en Liverpool con el beneplácito total de los jueces, como ya hizo en la ronda inicial frente al croata Zvonimir Rebolj. El hispanocubano disputará las semifinales el viernes (21.45 horas) en busca de un triunfo que le lleve a luchar por el oro, aunque ya tiene garantizado, al menos, el bronce. Es el primer español que logra dos preseas en esta competición.
