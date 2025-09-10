El Marineda Hockey no esconde su ambición: «El objetivo es el ascenso»

El Marineda Hockey da sus primeros pasos sobre el parqué coruñés a las puertas de su primer curso en activo. El nuevo club de la ciudad afronta la nueva campaña con «muchísima ilusión» y, con el paso de la pretemporada, va transformando los nervios iniciales en seguridad y confianza. «Al principio, todo el mundo estaba un poco tímido, incluso yo, pero ahora ya parece que llevásemos meses entrenando juntas», bromea Nelson Obelleiro, el entrenador. «Estamos trabajando a muy buen ritmo, con un gran grupo, buen ambiente y mucha intensidad, estoy muy contento», añade.

El núcleo grueso de la plantilla gira en torno a cuatro jugadoras que el año pasado militaron en el Hockey Club Coruña y pusieron la semilla para el nacimiento del nuevo proyecto: Mar Franci, Ale Martín, Efe Muñoz y Alba Garrote. «Necesitábamos tranquilidad para volver a disfrutar de este deporte que tanto nos gusta y tenemos ganas de volver a empezar y hacer las cosas bien», señala Alba Garrote. La química entre ellas facilita que el trabajo y los mecanismos sobre la pista sean más sencillos. «Todo el mundo se conoce, así que está siendo fácil porque ahora representamos a un club nuevo y una nueva ideología. Ya no importa quien jugó más o menos el año pasado, todas deben ganarse el puesto de cero, es un reseteo total», indica Obelleiro.

El Marineda es un club debutante, pero ambicioso. «El objetivo es ascender», aseguran tanto el técnico como Alba Garrote. Rotundos y directos, pese a que son conscientes que de tienen muchas miradas sobre su espalda. A fin de cuentas, el vestuario se compone de varias jugadoras con experiencia en OK Plata y OK Liga, algo que las coloca entre las candidatas a partir en el grupo de cabeza de la competición. «Nos motiva que la gente nos vea como uno de los equipos a batir», confiesa la jugadora ovetense. «Mentiría si dijera que solo queremos hacer una buena temporada y tener buenos resultados, estamos trabajando para lograr el ascenso», apunta Nelson Obelleiro.

El curso en OK Plata no será sencillo. «Es una liga muy competitiva», destaca el entrenador. La asturiana está de acuerdo con su punto de vista: «Muchos rivales nos pondrán las cosas difíciles, porque ha subido el nivel y las jugadoras que vienen a esta categoría quieren hacer cosas grandes».

El curso todavía se encuentra en fase embrionaria, pero el Marineda tiene claro lo que le gustaría transmitir sobre la pista. «Se verá un equipo sin miedo a ir al ataque, que llega a portería y es contundente con un juego vistoso y dinámico, divertido», afirma Alba Garrote, que, no obstante, no se olvida del apartado defensivo: «Tenemos que estar implicadas y querer hacer las cosas bien; debemos ser trabajadoras y entregadas e ir a saco a la presión».