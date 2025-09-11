14-0 | España gana con holgura a Países Bajos y jugará las semifinales

Plácida victoria de la selección española frente a Países Bajos (14-0) en los cuartos de final del Campeonato de Europa de hockey sobre patines femenino. El cuadro que dirige Sergi Macià se impuso de manera contundente, con una amplia goleada, a un conjunto neerlandés que poco pudo hacer para frenar el vendaval ofensivo español. El partido se resolvió en la primera mitad, en la que España anotó diez tantos y finiquitó el duelo. Tras el paso por los vestuarios, rebajó la intensidad, pese a que firmó otros cuatro goles. La coruñesa María Sanjurjo contribuyó con dos dianas. El viernes disputan las semifinales contra Francia.