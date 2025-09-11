Baloncesto | Copa Galicia Femenina
92-58 | Maristas vence a Cortegada y da un paso más en la Copa Galicia
Ganó por 34 puntos en un partido muy cómodo | El sábado se mide al Arxil
A Coruña
Maristas arrasó a Cortegada en el primer duelo de la fase previa de la Copa Galicia (92-58) y avanza en sus aspiraciones de disputar la ronda final en Narón el 19 y el 20 de septiembre. En el clasificatorio, que se celebra en formato de liguilla, todavía debe enfrentarse al Arxil (sábado, 12.00 horas) y esperar resultados para garantizar su presencia en la lucha por el título junto al Baxi Ferrol, el Ensino y el Celta Zorka.
