92-58 | Maristas vence a Cortegada y da un paso más en la Copa Galicia

Maristas arrasó a Cortegada en el primer duelo de la fase previa de la Copa Galicia (92-58) y avanza en sus aspiraciones de disputar la ronda final en Narón el 19 y el 20 de septiembre. En el clasificatorio, que se celebra en formato de liguilla, todavía debe enfrentarse al Arxil (sábado, 12.00 horas) y esperar resultados para garantizar su presencia en la lucha por el título junto al Baxi Ferrol, el Ensino y el Celta Zorka.