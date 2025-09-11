Los astros de 2023 y 2024 en Galicia brillan en Pontevedra

El Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) fue el lugar elegido por la Secretaría Xeral para o Deporte para celebrar los Premios Deporte Galego correspondientes a 2023 y 2024. La cita pontevedresa, que tomó el relevo de la celebrada en la localidad de Ribeira, contó con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y del conselleiro de Deportes, Diego Calvo.

Entre los premiados como mejores de 2023 destacaron Teresa Abelleira (fútbol), deportista femenina; Susana Rodríguez Gacio (triatlón) y Adiaratou Iglesias (atletismo), deportistas femeninas con discapacidad; Adrián Ben (atletismo), deportista masculino; Gustavo Dacal (atletismo), deportista masculino con discapacidad; Laura Vázquez Fernández (judo) y Helena García Suárez (taekwondo), revelaciones femeninas; Jaime Wizner Pérez Lafuente (vela), revelación masculina; Celta Femxa Zorka y Baxi de Ferrol (baloncesto), equipos femeninos; Selección Gallega UEFA (fútbol), equipo masculino; Club Deportivo Delikia (triatlón y atletismo), equipo inclusivo; Gondomar (patinaje artístico), promoción de base; Jonatan Giráldez (fútbol) y el fallecido Pablo Hinójar Rey (gimnasia), entrenadores.

Entre los premiados de 2024 estuvieron Melania Rodríguez (gimnasia), deportista femenina; Judith Rodríguez (esgrima) y Susana Rodríguez Gacio (triatlón), deportistas femeninas con discapacidad; Rodrigo Corrales (balonmano) y Jorge Prado (motociclismo), deportistas masculinos; Damián Ramos (ciclismo), Martín de la Puente (tenis) y Juan Antonio Saavedra (tiro olímpico), deportistas masculinos con discapacidad; Daniela Suárez (natación artística), revelación femenina; David Mella (fútbol), revelación masculina; Burela (fútbol sala), equipo femenino; Leyma Coruña (baloncesto), equipo masculino; Dragón DB10 200 metros (piragüismo), equipo inclusivo; Emevé (voleibol), promoción de base; Daniel Brage (piragüismo), entrenador.