Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Polideportivo

Los astros de 2023 y 2024 en Galicia brillan en Pontevedra

La Xunta celebró su gala deportiva bianual

Pontevedra. Entrega de premios del Deporte Galego de la Xunta de Galicia.

Pontevedra. Entrega de premios del Deporte Galego de la Xunta de Galicia. / Gustavo Santos

Antonio Santos/Redacción

Pontevedra

El Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) fue el lugar elegido por la Secretaría Xeral para o Deporte para celebrar los Premios Deporte Galego correspondientes a 2023 y 2024. La cita pontevedresa, que tomó el relevo de la celebrada en la localidad de Ribeira, contó con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y del conselleiro de Deportes, Diego Calvo.

Entre los premiados como mejores de 2023 destacaron Teresa Abelleira (fútbol), deportista femenina; Susana Rodríguez Gacio (triatlón) y Adiaratou Iglesias (atletismo), deportistas femeninas con discapacidad; Adrián Ben (atletismo), deportista masculino; Gustavo Dacal (atletismo), deportista masculino con discapacidad; Laura Vázquez Fernández (judo) y Helena García Suárez (taekwondo), revelaciones femeninas; Jaime Wizner Pérez Lafuente (vela), revelación masculina; Celta Femxa Zorka y Baxi de Ferrol (baloncesto), equipos femeninos; Selección Gallega UEFA (fútbol), equipo masculino; Club Deportivo Delikia (triatlón y atletismo), equipo inclusivo; Gondomar (patinaje artístico), promoción de base; Jonatan Giráldez (fútbol) y el fallecido Pablo Hinójar Rey (gimnasia), entrenadores.

Entre los premiados de 2024 estuvieron Melania Rodríguez (gimnasia), deportista femenina; Judith Rodríguez (esgrima) y Susana Rodríguez Gacio (triatlón), deportistas femeninas con discapacidad; Rodrigo Corrales (balonmano) y Jorge Prado (motociclismo), deportistas masculinos; Damián Ramos (ciclismo), Martín de la Puente (tenis) y Juan Antonio Saavedra (tiro olímpico), deportistas masculinos con discapacidad; Daniela Suárez (natación artística), revelación femenina; David Mella (fútbol), revelación masculina; Burela (fútbol sala), equipo femenino; Leyma Coruña (baloncesto), equipo masculino; Dragón DB10 200 metros (piragüismo), equipo inclusivo; Emevé (voleibol), promoción de base; Daniel Brage (piragüismo), entrenador.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents