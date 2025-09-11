Tenis
Emilia Henningsen y Daniel Elias lideran el Torneo Cidade de A Coruña
A Coruña
Las instalaciones del parque deportivo de La Zapateira acoge estos días el Torneo Internacional Cidade de A Coruña, del Sporting Club Casino, que se integra en el Tennis Europe Tour Sub 14. El viernes se celebran las finales de dobles. En categoría masculina, compiten Hugo González y Tristan Valsted Lang frente a Daniel Elias y Vladislav Karateev, mientras que en la femenina se enfrentan Mariyam Nurzhan y Amina Subkhangulova contra Sira García y Maire Grace Ryan. El sábado será el turno de la resolución individual, donde la danesa Emilia Henningsen y el ruso Daniel Elias parten como grandes favoritos.
